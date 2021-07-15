В УЄФА прокоментували пенальті матчу Англія - Данія

Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті прокоментував пенальті у півфіналі Євро-2020 між збірними Англії та Данії, який був призначений в овертаймі і привів до перемоги англійської команди, повідомляє УНИАН.

Одинадцятиметровий був призначений арбітром данні Маккелі на 102-й хвилині матчу після того, як Рахім Стерлінг впав у штрафний датчан. Пенальті викликав безліч суперечок у мережі.

Проте в коментарі ТАСС﻿ Розетті заявив, що бригада суддів не допустила помилку в даному епізоді.

"Ми можемо обговорювати цей момент, тому що ми абсолютно відкриті. Але пенальті був призначений правильно. Суддя бачив момент, і система відеоасистента рефері (VAR) тільки підтвердила його рішення - захисник не торкнувся м'яча, але був чистий контакт з нападником", - сказав Розетті .

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