В Україну можуть хлинути електромобілі з Польщі

У Польщі 12 липня розпочалася програма субсидування купівлі електромобіля. При покупці авто з нульовим викидом вуглекислого газу субсидія для приватних осіб складе 18 750 злотих (понад 130 тисяч гривень). Такі авто можуть з'явитися і в Україні, повідомляє Обозреватель.

Максимальна вартість електрокара може становити 225 тисяч злотих (майже 1,6 млн грн). Доплата для осіб, які мають спеціальний документ – Karta Dużej Rodziny буде 27 тисяч злотих (понад 190 тисяч грн) без обмеження ціни на авто, передає Srefa Biznesu﻿.

"Метою програми є запобігання викидів забруднюючих речовин в атмосферу за рахунок співфінансування проєктів, спрямованих на скорочення споживання палива з викидами на транспорті шляхом підтримки покупки/оренди транспортних засобів з нульовим рівнем викидів" , – йдеться в повідомленні Національного фонду охорони навколишнього природного середовища Польщі.

Під програму потрапляють тільки нові електромобілі, що не були зареєстровані перед покупкою, або транспортний засіб, придбаний та зареєстрований автомобільним дилером, імпортером або лізинговою компанією, з пробігом не більше 50 км. Такий електрокар з субсидією не можна використовувати в господарській діяльності.

Додамо, що в Польщі проживає велика кількість українців, які зможуть на законних підставах придбати електрокар з субсидією. Так що незабаром такі авто зі знижкою можуть з'явитися вторинному ринку в Україні.