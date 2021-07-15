У Сумах ввели комендантську годину для дітей молодше 16 років. Тепер їм заборонено виходити на вулицю після 22:00 без супроводу дорослих. Відповідне рішення прийняли депутати міськради на засіданні, повідомляє Вести.

На думку місцевих чиновників, період з 22:00 до 06:00 - час, коли діти повинні відпочивати, а не гуляти.

У разі порушення обмеження, будуть карати батьків - притягати до адміністративної відповідальності.

Співробітники розважальних і торговельних закладів під час комендантської години мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують, що їм є 16 років.