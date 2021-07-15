Корнієнко припустив кількість голосів в Раді за відставку Авакова

Корнієнко припустив кількість голосів в Раді за відставку Авакова
Фото: Fаcebook

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що у Верховній Раді буде як мінімум 226 голосів народних депутатів при голосуванні за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Багато (голосів за відставку Авакова дасть" Слуга народу ")", - сказав Корнієнко.

Разом з тим на уточнююче запитання, про яку саме кількість голосів йде мова, він сказав: "Думаю, 226 буде".

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