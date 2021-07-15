Корнієнко припустив кількість голосів в Раді за відставку Авакова
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що у Верховній Раді буде як мінімум 226 голосів народних депутатів при голосуванні за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Багато (голосів за відставку Авакова дасть" Слуга народу ")", - сказав Корнієнко.
Разом з тим на уточнююче запитання, про яку саме кількість голосів йде мова, він сказав:
"Думаю, 226 буде".