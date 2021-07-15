Земля станет прибыльнее недвижимости и депозитов - эксперты

На первом этапе открытия рынка сельскохозяйственной земли 1 га будет стоить в среднем около $2000. Цены аренды – $150-$200 га/год, повідомляє UBR.

При этом ежегодно стоимость паев будет повышаться на 15-20%, исходя их опыта большинства европейских стран после снятия моратория на землю, говорят специалисты ведущей инвестиционной компании в Украине Concorde Capital.

Эксперты прогнозируют, что инвестиции в покупку земли сейчас станут более прибыльной альтернативой инвестициям в жилую недвижимость и банковским депозитам.

При инвестиции в жилье средний доход составляет 5-7% годовых. При сдаче земли в аренду инвестор получит 7-10%. Тем более, он не будет отвечать за качество чернозема, это ляжет на плечи арендатора. Тогда как владелец жилья всегда должен поддерживать свой актив в надлежащем состоянии.

Если сравнивать инвестиции в землю с депозитом в банке, то ставка по гривневым вкладам составляет 6-8% годовых, в долларах –1-3%. Эти показатели также уступают прибыльности от сдачи паев в аренду.

Поэтому Concorde Capital запустила аграрную онлайн-платформу KupiPai, которая объединит владельцев, инвесторов и агрохолдинги. Все юридическое и консалтинговое сопровождение сделок купли-продажи платформа обеспечивает "под ключ".

"Тот факт, что ближайшие два года "крупный капитал" не сможет выйти на рынок, обеспечит максимизацию доходности для инвесторов-"первопроходцев". А наша платформа обеспечит быстрый и надежный процесс купли-продажи для обеих сторон", – сказал генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

На сайте KupiPai можно подобрать участок, заключить договор и получить документы на землю. При этом пользователям гарантируют юридическое сопровождение и справедливую цену.