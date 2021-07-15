Французи вийшли на масштабні протести через обов’язкову вакцинацію

Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ і провела арешти, намагаючись розігнати демонстрантів (переважно антивакцинаторів), які протестують проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Деякі райони французької столиці хвиля протестів охопила ще у середу вранці – якраз коли на Єлисейських полях проходив щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії з участю Еммануеля Макрона.

Акція тривала до пізнього вечора. На відзнятих очевидцями кадрах деякі з мітингувальників цілилися у поліцію феєрверками.

Громадяни незадоволені оголошеним у понеділок рішенням уряду, яке зобов’язує усіх медпрацівників пройти вакцинацію, а також обмеженням на відвідування громадських місць – громадян пропускатимуть з документом, що підтверджує щеплення від COVID-19.

FRANCE IN OPEN REBELLION ???????? pic.twitter.com/xUpQy8B8pS — Robin Monotti (@robinmonotti2) July 14, 2021

Це спонукало рекордну кількість французів записатися на вакцинацію.

В одному з районів Парижа поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати натовп. Громадяни пішли незаявленим раніше маршрутом, що спричинило сутички з правоохоронцями.

По всьому Парижу протестували понад 2 тисячі осіб. Загальна кількість демонстрантів, за підрахунками місцевих влад, склала близько 19 тисяч людей. По всій країні було 53 різних акцій.