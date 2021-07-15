Як не потрібно купувати біткоїн: головні помилки

Інвестиції в криптовалюту пов'язані з великим ризиком перш за все тому, що цифрові активи високоволатильні. Однак це далеко не єдина причина, яка може призвести до збитків, повідомляє РБК.

Існують і інші нюанси, які необхідно враховувати перед покупкою цифрових монет.

Спонтанна покупка

Перед покупкою криптовалюти насамперед варто розуміти, для чого вона потрібна: це довгострокова інвестиція або інструмент для спекуляцій. Від цього буде залежати і точка входу в актив і стратегія поведінки на ринку, пояснив директор фінансової компанії Newcent Володимир Сметанін.

За його словами, секрет успішної торгівлі на ринку полягає в правильному визначенні моменту, коли краще купувати актив і коли краще його продавати.

При просадках котирувань трейдери піддаються емоціям і можуть діяти імпульсивно, тому слід завчасно визначитися з реакцією на нештатні ситуації, позначивши для себе рівні фіксації прибутку або збитку, рекомендував експерт.

Безпечним і надійним часом для покупки біткоїна є момент, коли його ціна перебуває на 80-90% нижче історичного максимального значення, так званого ATH (All Time High), додав співзасновник 1inch Network Антон Буків.

На 15 липня біткоїн торгується на рівні $32,5 тис. Це майже на 50% нижче, ніж абсолютний максимум вартості, якого монета досягала в середині квітня поточного року ($ 64,3 тис).

Чорний ринок

У месенджері Telegram продовжує збільшуватися кількість чатів для позабіржової торгівлі (OTC) цифровими валютами. На таких майданчиках зазвичай діє своя система рекомендацій і відгуків, проте немає ніяких гарантій. Масштаби шахрайства з криптовалютами в Telegram настільки великі, що на це звернули увагу в Податковому управлінні США (IRS).

Через це покупка криптовалюти в Telegram та інших нерегульованих OTC-ринках вважається одним із самих ненадійних способів стати власником цифрових активів.

Найнадійнішим методом покупки криптовалюти вважається проведення операції на великій централізованій біржі, яка підкоряється вимогам регуляторів, а також проводить ідентифікацію своїх клієнтів (KYC) і протидіє схемам з відмивання грошей (AML).

Небезпечне зберігання

Після покупки криптовалюти перед інвестором постає питання про її безпечне зберігання. Навіть в разі, якщо монети були куплені на одній з найбільших криптобірж, залишати токени на біржовому гаманці - не найбезпечніший варіант. На адресах, які використовують біржі для зберігання активів, зазвичай зосереджені великі обсяги криптовалют, які залучають шахраїв.

Нерідко гаманці криптобірж стають цілями хакерів. Найбільшою атакою за всю історію існування криптоіндустрії вважається злом біржі Mt.Gox, в результаті якого були викрадені цифрові активи на суму понад $ 450 млн (за курсом на момент атаки). Через це майданчик припинив існування. Процес ліквідації Mt.Gox триває донині, як і судові процеси, які були ініційовані клієнтами майданчика в надії отримати свої кошти.

Найбезпечнішим способом зберігання криптовалюти вважається апаратний гаманець. При використанні такого гаманця слід зробити резервну копію seed-фрази (набір з випадкових 12, 18 або 24 слів для відновлення доступу до гаманця). Зазвичай seed-фразу видруковують на папері і зберігають разом з важливими документами.