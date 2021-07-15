В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании миллионов через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, повідомляє ForkLog.

Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether.

Старший суперинтендант таможенного бюро расследований синдицированных преступлений Марк Ву Вай-кван уточнил, что группа проводила финансовые операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков для USDT.

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (~$113 млн) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — сказал он.

Для остальной суммы использовались традиционные каналы.

Правоохранители арестовали 33-летнего главаря группы и трех участников в возрасте от 24 до 36 лет.

По словам офицера таможни, отмытые средства отправлялись на банковские счета физических лиц и компаний в Гонконге, материковом Китае и Сингапуре. Подозреваемые взимали с клиентов комиссию от трех до пяти процентов.

Марк Ву Вай-кван отметил, что расследование, касающееся криптовалюты, стало первым такого рода в Гонконге.

Он добавил, что использование цифрового актива затруднило отслеживание операций подозреваемых.