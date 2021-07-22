Цена биткоина и других монет через биржевой стакан: как читать ордербук

Как распознать манипуляцию китов на биржевом стакане? Как и когда исполняются ордера? Чтение стакана — на практическом примере.

Зеленая и красная: как понять биржевой стакан

Биржи криптовалют на русском имеют встроенный инструмент, который отображает активные заказы на покупку или сбыт коина в конкретной торговой паре. В данном материале — о том, как читать биржевой стакан, как с его помощью определять тренд и какие активы считаются ликвидными. Также о хитростях трейдеров, которые нужно уметь считывать. Подробный и наглядный пример чтения книги заявок — прилагается.

Базовое

Биржевой стакан, он же “глубина рынка”, “ордербук”, “книга заявок”, DOM — это таблица, разбитая на два раздела. В первом, как правило, выделенном красным цветом, биды (предложения на продажу). Во втором, зеленым — аски (запросы на покупку). На спотовом рынке они обновляются, исполняются каждую секунду.

С помощью биржевого стакана можно сделать наблюдение, насколько активная торговля по активу. Чем большее количество открытых ордеров — тем более ликвидным он считается. Высокая ликвидность означает, что на рынке достаточно продавцов и покупателей, между ними сохраняется баланс. А значит, тем шире возможности для результативной торговли. Вместе с тем здесь также нужна осторожность.

Как правило, биржи криптовалют на русском не ограничивают доступ к ордербуку для своих пользователей. Но имейте в виду, что небольшая плата за просмотр может взиматься на некоторых платформах за рубежом (например, в США).

Одна из предварительных задач трейдера — определить, принадлежит актив к глубокому или тонкому рынкам . Высокий объем торгов, не разительное отличие между ценами спроса и предложения говорят о том, что актив имеет глубокий рынок (так, любая биржа ethereum торгует, но не везде есть, скажем, условный WCOM). В противовес этому, тонкий (узкий) рынок — тот, где широкий спред и низкие объемы торгов. Здесь торговать будет сложнее.

Оптимальные условия — когда заявки на покупку и продажу распределяются более-менее равномерно (как мы видим на изображении слева). Чем плавнее они распределяются, тем меньшая вероятность того, что крупная покупка или продажа может сдвинуть цену. Тут пора сказать о “стенках”.

Стена как манипуляция

С целью вызвать или поддержать тренд своим ордером, но чаще — осуществить манипуляцию ценой, некоторые трейдеры выставляют особо крупные заказы, исполнение которых маловозможно. Делается это в тот момент, когда стоимость актива находится около зоны поддержки или сопротивления.

Поддержка﻿ — ни﻿жняя цена, которая на определенном таймфрейме неоднократно не была пробита.

Сопротивление — верхняя цена, которая на том же таймфрейме неоднократно не была преодолена.

Для примера, одна из вариаций стены: “кит” создает объемное предложение на продажу по невысокой цене у зоны поддержки. В стакане появляется резкий скачок, который по виду напоминает стену. Трейдеры-новички подумают, что раз таков объем на продажу и с такими цифрами, значит, актив будет обесцениваться, двигаться вниз (вероятно, зона поддержки будет пробита). Следовательно, его нужно продавать.

С помощью такой манипуляции заинтересованные крупные игроки получают ту цену на актив, которая выгодна им — дешевле. И параллельно скупают. При этом ордер на продажу может какое-то время исполняться, а может быть снят практически сразу.

Ордербук, биткоин, биржа: пример чтения стакана

На представленном в первом разделе изображении — стакан одной из европейских криптовалютных бирж WhiteBIT. Что на покупку, что на продажу трейдер может выставить различную глубину на платформе. Если говорить о паре BTC/USDT, то глубина 0,01, 0,1, 10, 50, 100. Чем выше цифра, тем более дорогие ордера отображаются, тем глубже рынок. Для сравнения, на пару MATIC/USDT предлагается глубина от 0,000001 до 0.1.

Чтобы посмотреть ликвидность, среднюю цену и эквивалентную сумму по паре на общее количество ордеров и по конкретной глубине, в которой будут производиться торги в каждом типе заявок, нужно просто навести на стакан.

Скажем, трейдер отслеживает DOM по паре BTC/USDT, чтобы определить, подходящий ли сейчас момент для покупки или продажи. Актуальная цена — $33 673.

1. В бидах, на разных глубинах по возрастанию, 13 BTC предлагают со средней ценой $33 648, 12 BTC — по $33 645, 17 монет — по 33 646 USDT, 332 биткоина — с ценой 33 710 USDT, 1442 BTC есть по цене 34 150 USDT, 2121 BTC предлагается со средней стоимостью 34 700 USDT за единицу. Отсюда трейдер может сделать первое наблюдение, что большие объемы биткоинов идут по цене выше рыночной. На глубине рынка 100. Следовательно, есть тенденция к подорожанию.



﻿Теперь смотрим ордера на покупку. Соответственно предыдущему примеру, т. е. учитывая градацию глубины, 11 биткоинов предлагается по средней цене 33 652 USDT, 8,4 BTC — по 33 645 USDT, 9,9 идут за 33 623 USDT, 173 битка — по 33 520 USDT, 2 298 — по 33 008 USDT, 1 761 — по цене 31 691 USDT за единицу. Таким образом, более высокие объемы асков — по более низкой цене на глубине рынка 50, причем значительная часть из них — по стоимости, далекой от рыночной. Но. Давайте обратим внимание, что на этой глубине с ценой 33 008 USDT за единицу есть стена. Вероятно, крупный игрок или игроки пытаются уверить рынок, что биткоин упадет, и сейчас самое время его сливать. От обратного: мы видим подтверждение, что BTC биржи, вероятно, наоборот, в скором времени начнут продавать дороже. Потому с продажами стоит повременить.

2. Определить дисбаланс спроса и предложения. Если сравнивать общие объемы на покупку и продажу, мы видим, что на сэлл приходится 3 563 BTC, на покупку — 4 350 монет. Выходит, на текущий момент спрос выше предложения. Следовательно, рынок на данный момент видит пользу в покупке.

3. Крупный объем торгов на глубине 10, 50 и 100 указывает на интерес трейдеров к активу на данных уровнях. Они же — наиболее ликвидные. Исходя из нашего примера, это биды по 34 150 и 34 700, аски — по 33 710, 34 150, 34 700 (в USDT).

4. Относительный баланс заявок, а также тот факт, что волатильность биткоина с 18 июня снизилась с 5,55% до 5,23% (по данным BBWorldwide), отражает картину, что глубина рынка по биткоину сегодня относительно качественная. А значит, время для торговли менее рискованное.

Важно: не забывайте о фундаментальном и техническом анализе! Плюс правильно определив спред между спросом и предложением на разной глубине, количество монет, которыми биржа обмена криптовалют располагает на ордерах, трейдер получает условный сигнал о том, куда будет двигаться цена и как ему действовать — покупать, продавать или повременить.

Как работает ордербук

Действуем в той же паре. Вы хотите приобрести 1 биткоин. Прайс за единицу на текущий момент — 33 673 USDT. Но вы намерены потратить 32 800 USDT. Эта информация вносится трейдером в заявку на покупку, после чего в столбце стакана, окрашенном зеленым цветом, появляется ваше предложение.

В тот момент, когда в книге заявок появится соответствующее предложение на продажу, он исполняется. Важно понимать, что это может быть не одна прямая покупка, а несколько или даже множество. Главное — чтобы в совокупности трейдер получил свой 1 BTC по указанной цене, либо хотя бы часть актива.

В том числе благодаря такой функции у трейдеров появляется больше возможностей. Так, он может выставить более подходящий к его ситуации тип ордера: рыночный (то есть заявка осуществляется сразу же), лимитный (исполняется по достижении указанных трейдером условий), стоп-маркет (здесь можно выставить уровни цен “не более” и “не менее”; особенно часто применим, когда актив высоковолатильный) и стоп-лимит (от предыдущего отличается тем, что можно задать конкретный временной промежуток на его исполнение).

Успешной и аккуратной активности вам!

Помните, что данная статья — справочно-информационная, и ни в коем случае не рекомендация к торговле.