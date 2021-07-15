В "СН" вважають Авакова "найкращим варіантом" на пост мера Харкова

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що Арсен Аваков може стати кандидатом від їхньої політсили на виборах мера Харкова. Про це він заявив журналістам перед початком сесійного засідання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби мене питали, я б точно був за (висування Авакова кандидатом в мери Харкова. - Ред.)", - зазначив нардеп.

Корнієнко підкреслив, що в даному питанні є кілька нюансів.

"На таких виборах кандидатів висувають центральна та обласний осередок партії. Тому вам з таким питанням потрібно звернутися до глави нашої обласного осередку в Харківській області Павлу Сушко, він може більш компетентно це прокоментувати. А я тільки підпис ставлю на тому документі, який надасть Сушко. я можу тільки поставити підпис, або чи не поставити. А якщо говорити серйозно, я не бачу кращого варіанту для Харкова, ніж Арсен Борисович. Це була б остаточну крапку в питанні того Харків - російське місто, або якийсь малоросійський. Це була б остаточна точка, що Харків - українське місто. там патріотична влада і що там керує людина, яка за 10 років точно не дав підстав сумніватися в його патріотичності. і, звичайно, господарські якості у Арсена Борисовича теж є ", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи поставить він підпис під документом обласного осередку про висунення Авакова кандидатом в мери Харкова, він зазначив, що звичайно підтримає, якщо така пропозиція надійде.