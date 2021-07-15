Італійські села готові платити $33 000 за переїзд туди

Невеликі села в регіоні Калабрія в Італії готові платити $33 000 за переїзд до них людей, які готові почати тут власний бізнес або прийняти пропозицію про роботу, повідомляє Ліга.net.

Проєкт називається "активний дохід від проживання", до нього включені села, в яких проживають до 2000 осіб. Обрати можна будь-яку – хоч у горах, хоч на березі моря, пише CNN.

На проєкт уже виділили понад 700 000 євро – найближчим часом повинні почати приймати онлайн-заявки учасників.

Для участі в ньому охочий переїхати й отримати $33 000 (28 000 євро) повинен відповідати кільком критеріям:

- бути не старшим за 40 років,

- отримати посвідку на проживання в Італії;

- бути готовим до переїзду протягом 90 днів із моменту подачі заявки;

- відкрити свій бізнес з нуля або прийняти пропозицію про роботу на позицію, яка потрібна селу.

Для виплати 28 000 євро є два варіанти: частинами щомісяця (800-1000 євро протягом двох-трьох років) або одноразово (на відкриття комерційного підприємства – готелю, ресторану, бару, сільського фермерського господарства або магазину).

Зараз доступні села Аєта (Aieta), Цівіта (Civita), Альбідона (Albidona), Сан Донато ді Нінея (San Donato di Ninea), Каччурі (Caccuri), Санта Северина (Santa Severina), Сант'Агата дель Б'янко (Sant`Agata del Bianco), Cамо (Samo), Бова (Bova).

Член регіональної ради Джанлука Галло сказав, що зараз відпрацьовуються технічні деталі проєкту, такі як сума і тривалість виплат. Також розглядається можливість включення до нього сіл із населенням до 3000 осіб, адже села вже проявили інтерес до проєкту.

За його словами, мета – підняти місцеву економіку і вдихнути нове життя в невеликі спільноти.