Смачно запекти скумбрію: 3 простих рецепти

Морська риба скумбрія багата вітамінами, мінералами та жирними кислотами. У приготованому вигляді вона буде доречною як на повсякденному столі, так і на святкуваннях, повідомляє 24 Канал.

М'яке та ніжне м'ясо скумбрії готують на грилі, у духовці чи на пару.

Підготовка до запікання

Для запікання краще придбати рибини середнього розміру. Можна купити одразу випотрошену скумбрію, це дозволить вам зекономити час. Рекомендуємо витягти плівку чорного кольору з черевця перед приготуванням. Вона може додати гіркоти готовій страві. Скумбрію краще готувати в злегка замороженому вигляді.

Існує кілька способів запікання скумбрії.

Скумбрія з овочами

Інгредієнти:

2 скумбрії;

1 морква;

1 цибулина;

1 солодкий перець;

сіль, перець, соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть цибулю і перець, натріть моркву на грубій терці.

Крок 2. Налийте олії у пательню та обсмажте спершу цибулю. Додайте моркву і солодкий перець та залиште тушкуватись на кілька хвилин.

Крок 3. Рибу необхідно помити та почистити. Додайте спеції та покладіть овочі всередину скумбрії.

Крок 4. Запікайте страву в рукаві при температурі 180 градусів 45 хвилин.

Скумбрія запечена у фользі

Інгредієнти:

2 скумбрії;

2 лимони;

2 цибулини;

2 помідори;

сіль, перець, зелень, майонез.

Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте і випотрошіть рибу. Зробіть поперечні надрізи, натріть скумбрію спеціями та залиште на 20 хвилин для маринування.

Крок 2. За цей час можете нарізати пів колами лимон, цибулю і помідор та розмістити продукти в надрізах, зроблених раніше. Зелень подрібніть і покладіть всередину тушки. Покрийте зверху рибу майонезом і обгорніть фольгою.

Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів і залиште там скумбрію на 20 хвилин. Для утворення рум'яної скоринки фольгу можна відгорнути на 3 хвилини вкінці приготування.﻿

Скумбрія у рукаві

Інгредієнти:

2 скумбрії;

1 лимон;

1 цибулина;

олія, сіль та перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Підготуйте скумбрію, промийте і видаліть хребет, відріжте голову. Додайте солі, перцю та інших спецій. Вичавіть сік лимона та скропіть тушку.

Крок 2. Наріжте лимон та цибулю кільцями і розкладіть їх на половинки риби. З'єднайте дві частини, змастіть рибу олією та покладіть у рукав для запікання.

Крок 3. Духовку попередньо нагрійте до 180 градусів і залиште там скумбрію на 40 хвилин. Готову страву можна подавати разом з картоплею смаженою або відварною, можете також додати зелень та лимон.