Смачно запекти скумбрію: 3 простих рецепти
Морська риба скумбрія багата вітамінами, мінералами та жирними кислотами. У приготованому вигляді вона буде доречною як на повсякденному столі, так і на святкуваннях, повідомляє 24 Канал.
М'яке та ніжне м'ясо скумбрії готують на грилі, у духовці чи на пару.
Підготовка до запікання
Для запікання краще придбати рибини середнього розміру. Можна купити одразу випотрошену скумбрію, це дозволить вам зекономити час. Рекомендуємо витягти плівку чорного кольору з черевця перед приготуванням. Вона може додати гіркоти готовій страві. Скумбрію краще готувати в злегка замороженому вигляді.
Існує кілька способів запікання скумбрії.
Скумбрія з овочами
Інгредієнти:
- 2 скумбрії;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 1 солодкий перець;
- сіль, перець, соняшникова олія.
Спосіб приготування:
Крок 1. Подрібніть цибулю і перець, натріть моркву на грубій терці.
Крок 2. Налийте олії у пательню та обсмажте спершу цибулю. Додайте моркву і солодкий перець та залиште тушкуватись на кілька хвилин.
Крок 3. Рибу необхідно помити та почистити. Додайте спеції та покладіть овочі всередину скумбрії.
Крок 4. Запікайте страву в рукаві при температурі 180 градусів 45 хвилин.
Скумбрія запечена у фользі
Інгредієнти:
- 2 скумбрії;
- 2 лимони;
- 2 цибулини;
- 2 помідори;
- сіль, перець, зелень, майонез.
Спосіб приготування:
Крок 1. Промийте і випотрошіть рибу. Зробіть поперечні надрізи, натріть скумбрію спеціями та залиште на 20 хвилин для маринування.
Крок 2. За цей час можете нарізати пів колами лимон, цибулю і помідор та розмістити продукти в надрізах, зроблених раніше. Зелень подрібніть і покладіть всередину тушки. Покрийте зверху рибу майонезом і обгорніть фольгою.
Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів і залиште там скумбрію на 20 хвилин. Для утворення рум'яної скоринки фольгу можна відгорнути на 3 хвилини вкінці приготування.
Скумбрія у рукаві
Інгредієнти:
- 2 скумбрії;
- 1 лимон;
- 1 цибулина;
- олія, сіль та перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Підготуйте скумбрію, промийте і видаліть хребет, відріжте голову. Додайте солі, перцю та інших спецій. Вичавіть сік лимона та скропіть тушку.
Крок 2. Наріжте лимон та цибулю кільцями і розкладіть їх на половинки риби. З'єднайте дві частини, змастіть рибу олією та покладіть у рукав для запікання.
Крок 3. Духовку попередньо нагрійте до 180 градусів і залиште там скумбрію на 40 хвилин. Готову страву можна подавати разом з картоплею смаженою або відварною, можете також додати зелень та лимон.