У Києві в результаті ДТП постраждала ведуча телеканалу "1+1"

У ніч на 15 липня в Києві сталося ДТП - Chevrolet влетів під самоскид, в результаті постраждали дві жінки, одною з них виявилася ведуча телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, повідомляє Вести.

Аварія сталася на Рибальській Набережній. Телеведучу разом із другою потерпілою доставили в лікарню.

Також в ДТП був третій учасник - кур'єр на мопеді, громадянин Індії. Саме його попередньо звинуватили в створенні аварійної ситуації водії двох автомобілів затримали його до приїзду поліції. Сам кур'єр свою провину заперечує. Всі деталі аварії з'ясовують слідчі.