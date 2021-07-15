У Мінфіні озвучили прогноз зростання економіки України

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зростання валового внутрішнього продукту України до 2024 року буде знаходиться на рівні 5%. Водночас, дохідна частина до цього часу виросте на 32%, повідомляє Обозреватель.

"Щоб привести дефіцит держбюджету у відповідність з бюджетним кодексом, планується поступове зниження дефіциту з 3,5% ВВП у 2022-му до 2,7% ВВП у 2024-му", – повідомив Марченко під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, фінансування дефіциту бюджету планується за рахунок залучення внутрішніх фінансових ресурсів.

Міністр прогнозує, що загальний борг до 2024 року знизиться до 51,2% ВВП. Це на 13,1% ВВП менше, ніж у 2021-му.

Як витратять гроші:

підтримка медиків і медустанов, програма "Здорова Україна";

підтримка вчителів;

зростання мінімальної зарплати;

впровадження накопичувальних пенсій;

"Велике будівництво";

туристичні магніти;

доступна іпотека і доступні кредити.