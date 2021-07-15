У Мінфіні озвучили прогноз зростання економіки України
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зростання валового внутрішнього продукту України до 2024 року буде знаходиться на рівні 5%. Водночас, дохідна частина до цього часу виросте на 32%, повідомляє Обозреватель.
"Щоб привести дефіцит держбюджету у відповідність з бюджетним кодексом, планується поступове зниження дефіциту з 3,5% ВВП у 2022-му до 2,7% ВВП у 2024-му", – повідомив Марченко під час виступу у Верховній Раді.
За його словами, фінансування дефіциту бюджету планується за рахунок залучення внутрішніх фінансових ресурсів.
Міністр прогнозує, що загальний борг до 2024 року знизиться до 51,2% ВВП. Це на 13,1% ВВП менше, ніж у 2021-му.
Як витратять гроші:
- підтримка медиків і медустанов, програма "Здорова Україна";
- підтримка вчителів;
- зростання мінімальної зарплати;
- впровадження накопичувальних пенсій;
- "Велике будівництво";
- туристичні магніти;
- доступна іпотека і доступні кредити.
"Ми вперше розглядаємо декларацію на три роки... Ми до цього йшли останні 10 років. Я особисто займаюся цим з 2011 року. Модель середньострокового бюджетного планування ґрунтується на досвіді Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів", – резюмував Марченко.