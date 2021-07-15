У Німеччині представили новий суперкар

27-річний Марк Філіп Гембалла вирішив продовжити справу свого трагічно загиблого батька і заснував нову автомобільну компанію. Marc Philipp Gemballa GmbH планує випускати суперкари на базі Porsche, які можна використовувати як на швидкісних магістралях, так і на бездоріжжі, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. У 1981 році Уве Гембалла заснував в німецькому Леонберзі "іменне" тюнінговоє ательє, яке займалося модернізацією автомобілів Porsche. У 2010 році Уве був викрадений невідомими в Іоханесбурге, а в жовтні того ж року був знайдений мертвим в передмісті Преторії.

27-річний Марк Філіп Гембалла вирішив створити власний автомобільний проект. Джерело: marcphilippgemballa.com

Цього року син Уве – Марк Філіп Гембалла – вирішив створити власний автомобільний проект, який буде виробляти дрібними серіями суперкари, здатні однаково добре відчувати себе як на треку, так і на глибокому бездоріжжі.

Автомобіль отримав назву Marsien. Джерело: marcphilippgemballa.com

Натхнення при створенні первістка марки Марк черпав в образі легендарного повнопривідного Porsche 959, який переміг в ралі Париж-Дакар в 1986 році. Автомобіль отримав назву Marsien (англ. Марсіанин). В його основі лежить Porsche 911 Turbo S (992), а двигун для машини створило інше німецьке ательє, що займається тюнінгом Porsche – Ruf. В залежності від побажань замовника, оппозітній 6-ціліндровій мотор з двома турбонагнітачами здатний розвивати від 750 до 830 к.с., а обертовий момент досягає 930 Нм.

В основі купе Marsien лежить Porsche 911 Turbo S. Джерело: marcphilippgemballa.com

За словами творців, купе здатне розганятися до 330 км/год, а першу "сотню" стрілка спідометра подолавши через 2,6 секнуд після старту. Автомобіль отримав у своє розпорядження титанову вихлопну систему Akrapoviс, підвіску на подвійних важеля спереду і мультіричажную конструкцію – ззаду. У створенні шасі брала участь компанія KW Automotive, яка розробила для новинки адаптивні амортизатори і гідравлічну систему регулювання дорожнього просвіту, який можна змінити в діапазоні від 120 до 250 мм (в режимі off road).

Кузовні панелі виконані з вуглепластика. Джерело: marcphilippgemballa.com

Габаритні розміри "марсіанин": 4714 х 2030 х 1320/1450 мм (в режимі off road). Кузовні панелі виконані з вуглепластика. Для обробки салону використовується шкіра і алькантара з карбоновими вставками.

Для обробки салону використовується шкіра і алькантара з карбоновими вставками. Джерело: marcphilippgemballa.com

Для автомобіля передбачені два комплекти разновеликих шин з кованими легкосплавними дисками і центральним кріпленням. Для звичайних доріг буде запропоновані високошвидкісні Michelin розмірністю 255/35 ZR 20 спереду та 315/30 ZR 21 – ззаду. А по бездоріжжю модель буде пересуватися на позашляхових A/T з індексом швидкості 210 км/год розмірністю 235/55 ZR 19 та 255/55 ZR 20.

Компанія планує виготовити 40 купе Marsien, причому більшість з них вже заброньовані. Перші екземпляри належні відправитися до покупців до кінця нинішнього року. Вартість роботи по створенню купе Marsien – 495 тисяч євро. У цю суму не входять податки, опцій та інші витрати. Крім того, буде потрібно окремо придбати донорський Porsche 911 Turbo S, який в Німеччині коштує від 222 тисяч євро.