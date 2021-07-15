Запаси газу у ПСГ буде контролювати Міненерго

Міністерство енергетики України буде постійним майданчиком для контролю за своєчасним виконанням плану накопичення природного газу для проходження опалювального періоду 2021/22. Про це йшлося під час наради щодо питань накопичення газу, повідомляє РБК-Україна.

У нараді взяли участь голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, представники НКРЕКП, компаній-постачальників газу.

"Під час наради обговорили підготовку газового сектору до осінньо-зимового періоду та стан накопичення газу, в обсягах, необхідних для сталого проходження ОЗП, а також заходи для гарантування безперервного постачання природного газу побутовим споживачам" , - йдеться в повідомленні.

Планом заходів щодо підготовки до опалювального сезону визначено, що до 15 жовтня 2021 року має бути накопичено не менш як 17 млрд куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів та підприємств теплопостачання, нагадали в Міненерго.

Автор: Олександр Білоус