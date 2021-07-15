Мовний закон: нововведення, які введуть з 16 липня

Завтра, 16 липня, набуває чинності ряд норм мовного закону. Вони стосуються використання української мови у сферах культури, туризму, книговидавництва та книгорозповсюдження, повідомляє Ліга.net.

Як повідомляється, з 16 липня почнуть діяти такі нововведення:

Культура

1. На українському повинні поширювати і показувати фільми.

Фільми іноземною мовою, які показують і на телебаченні, повинні дублюватися або бути озвученими українською. Разом з українською фільми можуть мати аудіо супроводу на іноземній.

Кінотеатри можуть показувати іноземні фільми мовою оригіналу з українськими субтитрами. Однак таких сеансів повинно бути не більше 10% від усіх сеансів.

2. Стрімінгові відеосервіси (MEGOGO, Sweet.tv і т.д.) при наявності у них аудіодоріжок до фільмів українською мовою повинні забезпечувати завантаження такої аудіодоріжки за замовчуванням.

3. Всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні та видовищні заходи повинні проходити українською.

Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також якщо використання недержавної мови вимагає творчий задум автора.

Супровід подібних заходів повинен відбуватися виключно українською, а виступи осіб, які не володіють нею, - супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

4. Всі квитки, афіші, постери, буклети та інші інформаційні матеріали про перераховані вище заходи мають бути українською.

Інші мови допускаються, але текст на них не повинен бути більший за обсягом і шрифтом, ніж український.

5. Всі спектаклі на іноземних мовах в державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом (субтитри, звуковий або інший спосіб).

6. Українська стає мовою музейної справи та виставок мистецтва. Вся інформація в музеях, галереях, на виставках повинна подаватися українською. Дубляж іншою мовою дозволений, але пріоритет повинен бути в українського.

Ця норма стосується також оголошень, квитків, інформаційної продукції.

Туризм

Український стає мовою екскурсійного та туристичного обслуговування. Іншою мовою можна обслуговувати тільки іноземців та осіб без громадянства.

Книги

1. Всі видавці повинні видавати українською не менше 50% книг від всіх виданих за рік.

2. У книжкових магазинах та інших місцях поширення книг не менше 50% книг повинно бути українською.