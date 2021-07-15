Курс долара протягом року: прогноз бізнесменів

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,71 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2021 року.

За даними опитування, 38,5% респондентів вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28,01 грн/долар до 29,00 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 травня по 2 червня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Відзначимо, в I кварталі 2021 року керівники українських підприємств очікували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар.

У законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Автор: Олександр Білоус