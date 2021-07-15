Рішення про відкриття ЄС кордону для України ухвалять найближчим часом

Віце-президент Європейської Комісії з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович заявив, що позитивне рішення про відкриття ЄС кордону для України після впроваджених карантинних обмежень є питанням декількох днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я знаю, що якщо говорити про випадки інфікування (коронавірусною інфекцією COVID-19), ваші цифри виглядають багатообіцяючими. Тож я вважаю, що позитивне рішення - це питання днів. Як ви розумієте, тут всі дуже обережні, тому що ми бачимо, наскільки ситуація нестабільна. Але все вказує на позитивне рішення щодо відкриття кордонів для України та визнання ваших сертифікатів COVID", - сказав Марош Шефчович.

Він зазначив, що український COVID-сертифікат виглядає так само, як європейський.

"Маю сказати, що вчора ми з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем багато часу провели разом, "граючи" з нашими смартфонами, і мене дуже вразило те, що у нього в смартфоні: сертифікат COVID, який точно такий самий, як у мене.

Більше того, у нього є свідоцтво про народження, водійські права, посвідка на проживання та всі документи, які ми наразі рекомендуємо нашим державам-членам зробити такими самими, щоб покласти їх у так званий електронний гаманець для документів. Я сам це бачив. Я не технічний фахівець, але гадаю, що він виглядає точно так само, як і в моєму телефоні", - пояснив Марош Шефчович.

Крім того, віце-президент Європейської Комісії вказав на те, що Європейське медичне агентство сертифікувало такі вакцини, як Pfizer, Moderna та європейську Astra Zeneca.