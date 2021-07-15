Фахівець розповіла, як увійти в ритм після відпустки
Мало кому вдається влитися в робочий ритм після гарного відпочинку. Організм не хоче знову раннього пробудження для офісних справ і стресу. Те ж саме - у дітей перед школою після довгого безтурботного літа, повідомляє РБК-Украина.
Нутриціолог Вероніка Натуромама розповіла, як підвищити рівень енергії і бажання творити.
Для цього фахівець з харчування пропонує зробити два головних кроки:
1. Міні-детокс.
2. Наситити втомлений організм вітамінами і адаптогенами.
Продукти, які допоможуть підбадьорити організм:⠀
- Хлорелла (вид зелених водоростей). Виводить токсини з організму, підвищує рівень енергії. Пити по 1 ст. 2 рази на день вранці і ввечері. Курс - 2 тижні.
- Лецитин. Підтримує роботу печінки - головного органу детоксикації. 1-3 ч. л. в день 1 місяць.
- Сіль для детокса або сіль Епсома. 2 кг на ванну 1 раз в тиждень. Екологічно виводить токсини з організму, включаючи гормони стресу.
- Псілліум. Природний абсорбент, клітковина. По 1 / 2 ч. л. на склянку води на ніч 2 тижні. Не забувайте пити достатню кількість води протягом дня, щоб не було набряків і запору.
- Сік алое або живиця (або кора слизького в'яза). Виберіть один із засобів, які допомагають відновити / загоїти шлунково-кишковий тракт.
- Мікрозелень. Насичує організм вітаміни, підвищує енергію і життєві сили.
Автор: Тетяна Турчанікова