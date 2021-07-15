Фахівець розповіла, як увійти в ритм після відпустки

Мало кому вдається влитися в робочий ритм після гарного відпочинку. Організм не хоче знову раннього пробудження для офісних справ і стресу. Те ж саме - у дітей перед школою після довгого безтурботного літа, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Вероніка Натуромама розповіла, як підвищити рівень енергії і бажання творити.

Для цього фахівець з харчування пропонує зробити два головних кроки:

1. Міні-детокс.

2. Наситити втомлений організм вітамінами і адаптогенами.

Продукти, які допоможуть підбадьорити організм:⠀

Хлорелла (вид зелених водоростей). Виводить токсини з організму, підвищує рівень енергії. Пити по 1 ст. 2 рази на день вранці і ввечері. Курс - 2 тижні.

Виводить токсини з організму, підвищує рівень енергії. Пити по 1 ст. 2 рази на день вранці і ввечері. Курс - 2 тижні. Лецитин . Підтримує роботу печінки - головного органу детоксикації. 1-3 ч. л. в день 1 місяць.

. Підтримує роботу печінки - головного органу детоксикації. 1-3 ч. л. в день 1 місяць. Сіль для детокса або сіль Епсома. 2 кг на ванну 1 раз в тиждень. Екологічно виводить токсини з організму, включаючи гормони стресу.

2 кг на ванну 1 раз в тиждень. Екологічно виводить токсини з організму, включаючи гормони стресу. Псілліум . Природний абсорбент, клітковина. По 1 / 2 ч. л. на склянку води на ніч 2 тижні. Не забувайте пити достатню кількість води протягом дня, щоб не було набряків і запору.

Сік алое або живиця ( або кора слизького в'яза). Виберіть один із засобів, які допомагають відновити / загоїти шлунково-кишковий тракт.

або кора слизького в'яза). Виберіть один із засобів, які допомагають відновити / загоїти шлунково-кишковий тракт. Мікрозелень. Насичує організм вітаміни, підвищує енергію і життєві сили.

Автор: Тетяна Турчанікова