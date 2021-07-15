Стерненко закликає йти під МВС святкувати відставку Авакова

Радикал Сергій Стерненко відреагував на відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і закликав своїх прихильників приходити святкувати цю подію під МВС.

Про це Сергій Стерненко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Аваков - все. Рада відправила чорта у відставку. Ходімо святкувати о 20:00 під МВС на Богомольця", - написав радикал.



Варто зазначити, що користувачі мережі неоднозначно відреагували на таку пропозицію радикала. Багато хто вважає, що крісло Авакова займе "його людина" і ситуація в МВС не зміниться.

Пізніше на сторінці Стерненко з'явився пост-анонс проведення акції.