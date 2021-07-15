Непереможний боксер дав прогноз на бій Усик - Джошуа

Непереможний британський боксер Джо Джойс, який міг стати суперником Олександра Усика, дав прогноз на бій українця проти чемпіона світу Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

Джойса цитує BoxingScene﻿.

"Я думаю, що бій з Усиком буде непростим для Джошуа, але рано чи пізно він повинен нокаутувати його. Це суперважка вага, все може трапитися, але Усик - це не жарти. Він олімпійський чемпіон, дуже технічний лівша, тому він, ймовірно, створить проблеми Джошуа за рахунок хорошої роботи ніг і переміщення по рингу. Але, думаю, Ентоні рано чи пізно добереться до нього".

Джойс також підкреслив, що готовий зустрітися в рингу з переможцем бою:

"Я з радістю поб'юся з будь-яким з них, хто б не виграв цей бій, але мені б дуже хотілося зустрітися з Джошуа".

Бій Усик - Джошуа: головне