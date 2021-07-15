Чи зросте долар до 2024 року: прогноз Мінфіну

До кінця 2024 року вартість долара не перевищить позначку в 30 грн. Підстав для різкого підвищення курсу американської валюти в середньостроковій перспективі не спостерігається, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в Бюджетній декларації, яку 15 липня ухвалили 269 голосами депутати Верховної Ради. За прогнозом Міністерства фінансів, у поточному році курс гривні до долара буде відносно стабільним – на рівні 28 грн/$.

При цьому на наступні 3 роки вартість валюти буде змінюватися наступним чином:

у 2022-му – 28,6 грн/$;

в 2023-му - 28,8 грн/$;

в 2024-му - 29,2 грн/$.

Раніше Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара в четвер, 15 липня, на позначці 27,30 грн/$. За добу американська валюта подешевшала на 2 копійки.