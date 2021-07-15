У Бельгії зливи викликали повінь: влада проводить евакуацію

На Бельгію обрушилися потужні зливи, які призвели до масштабних потопів в країні. Через негоду загинуло мінімум двоє осіб, ще кілька вважаються зниклими безвісти, повідомляє Обозреватель.

Основний удар припав на провінцію Льєж, де влада оголосила евакуацію. Встановлено, що 50-річний чоловік загинув в затопленому підвалі будинку. Ще один 22-річний хлопець загинув у швидкому потоці води.

Потоп в Бельгії
Потоп в Бельгії
"За цілий день у нас було дві смерті, мені також розповідали про зниклих безвісти", – повідомила губернаторка провінції Льєж Катрін Делькур.

У комуні Пепінстер десяток будинків звалилися під сильною течією. Будинки розташовувалися біля злиття річок Хене і Весдре.

Повінь в Бельгії
Повінь в Бельгії

На місці НП працюють бригади пожежників з водолазами, які з рятувальними шлюпками та спорядженням допомагають військовим евакуювати людей з їхніх будинків або при необхідності знайти зниклих безвісти.

Рятувальники попередили, що через високий рівень води на дамбі Монсін річка Маас може вийти з берегів. Людей з регіону евакуювали.

До того ж через повінь було тимчасово зупинено залізничний рух на півдні Бельгії.

Вода затопила вулиці
Вода затопила вулиці
Водою затопило будинки
Водою затопило будинки
Машини на вулиці опинилися у водному пастці
Машини на вулиці опинилися у водному пастці
Люди рятуються від води
Люди рятуються від води
Люди рятуються від потопу
Люди рятуються від потопу
Затоплені будинки
Затоплені будинки
Вода розмила дороги
Вода розмила дороги
Затоплена вулиця
Затоплена вулиця
Вода затопила дороги
Вода затопила дороги

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