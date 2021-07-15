У Бельгії зливи викликали повінь: влада проводить евакуацію

На Бельгію обрушилися потужні зливи, які призвели до масштабних потопів в країні. Через негоду загинуло мінімум двоє осіб, ще кілька вважаються зниклими безвісти, повідомляє Обозреватель.

Основний удар припав на провінцію Льєж, де влада оголосила евакуацію. Встановлено, що 50-річний чоловік загинув в затопленому підвалі будинку. Ще один 22-річний хлопець загинув у швидкому потоці води.

Потоп в Бельгії

"За цілий день у нас було дві смерті, мені також розповідали про зниклих безвісти" , – повідомила губернаторка провінції Льєж Катрін Делькур.

У комуні Пепінстер десяток будинків звалилися під сильною течією. Будинки розташовувалися біля злиття річок Хене і Весдре.

Повінь в Бельгії

На місці НП працюють бригади пожежників з водолазами, які з рятувальними шлюпками та спорядженням допомагають військовим евакуювати людей з їхніх будинків або при необхідності знайти зниклих безвісти.

Рятувальники попередили, що через високий рівень води на дамбі Монсін річка Маас може вийти з берегів. Людей з регіону евакуювали.

До того ж через повінь було тимчасово зупинено залізничний рух на півдні Бельгії.

Вода затопила вулиці

Водою затопило будинки

Машини на вулиці опинилися у водному пастці

Люди рятуються від води

Люди рятуються від потопу

Затоплені будинки

Вода розмила дороги

Затоплена вулиця