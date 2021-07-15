Україна отримала перший ударний безпілотник з Туреччини

Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 виробництва Туреччини, призначений для Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ), вже надійшов до України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Набираємо висоту! Міністр оборони Андрій Таран: перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських сил поставлено до України. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна закупила у 2019 році для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних БПЛА Bayraktar TB2, оснащених високоточними авіабомбами MAM-L турецької Roketsan. Крім того, закуплено високоточні легкі MAM-L та інші високоточні боєприпаси.

У 2020 році українські військові апробували Bayraktar TB2 і Javelin на масштабних тактичних навчаннях із бойовою стрільбою, а у квітні 2021 року ці безпілотники вперше здійснили виліт до зони ООС, виявивши техніку противника.

Водночас для ВМС ці безпілотники раніше не закуповувалися.