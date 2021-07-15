Рада схвалила бюджетну декларацію на три роки

Верховна Рада схвалила бюджетну декларацію України на 2022-2024 роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Трирічну бюджетну декларацію підтримали 269 народних депутата при необхідних 226 голосах.

Бюджетна декларація передбачає поступове скорочення дефіциту держбюджету з 5,5% в 2021 році до 3,5% і 3% в два наступні роки відповідно і до 2,7% в 2024-м.

"Фінансування дефіциту держбюджету пропонується проводити в основному за рахунок залучення внутрішніх фінансових ресурсів", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи документ у парламенті.

Згідно з документом, в нинішньому році дефіцит держбюджету очікується на рівні 246,6 млрд грн, у 2022-му - 188 млрд грн, в 2023-м - 179,8 млрд грн, в 2024-м - 179,59 млрд грн.

При цьому Бюджетна декларація передбачає введення податкових змін, які пропонує так званий "урядовий ресурсний законопроект" №5600, з 2022 року, за рахунок чого державний бюджет, як очікується, буде щорічно отримувати додаткові 34,1 млрд грн.

Згідно з декларацією, розмір мінімальної заробітної плати в найближчі три роки збільшиться з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7,665 тис. грн на початок 2024-го. При цьому декларація передбачає збільшення мінімальної зарплати в жовтні 2022 до 6,7 тис. грн, а з 2023 року - до 7,176 тис. грн.

Бюджетна декларація також містить оцінку фіскальних ризиків, серед яких - подальше поширення COVID-19, значно знизився рівень транзиту газу з РФ, посилення гібридних загроз з боку РФ, зростання безробіття, низький урожай зернових культур, висока частка витрат з держборгу в 2022-2024 роках і інші.