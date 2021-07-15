У МОЗ відповіли, чи введуть в Україні вакцинацію серед дітей

В Міністерстві охорони здоров'я розглядають питання введення в Україні вакцинації від коронавірусу серед осіб молодших 18 років. Втім наразі дана група людей не відноситься до пріоритетних, повідомляє РБК-Украина.

Відповідно до структури захворюваності у країні, діти до 18 років становлять лише 6 відсотків від загальної кількості інфікованих. А в останній час подібних випадків стало дещо менше.

"Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику. Тому насамперед спрямовані зусилля (вакцинація ) на людей від 18 років" , - зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що вікові категорії для вакцинації від COVID розширять і почнуть прищеплювати підлітків.

Уляна Безпалько