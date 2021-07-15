У Туреччині заарештували українських моряків

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що прокуратура г.Іскендерун в Туреччині заарештувала капітана судна MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії і трьох його помічників, які є громадянами України, у зв'язку із звинуваченням у контрабанді наркотиків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців і одного іноземця. На наступний день прокуратура г.Іскендерун заарештувала капітана судна і трьох його помічників. Всі громадяни України. Їм пред'явлено звинувачення в контрабанді наркотиків", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

"Наші громадяни забезпечені адвокатом і перекладачем, консули підтримують зв'язок з їх рідними. Українське дипустанови звернулася до турецької сторони з запитом на отримання доступу до матеріалів слідства і відвідування українських моряків. Решта членів екіпажу наразі перебувають на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки" , - вказав спікер.

Ніколенко додав, що департамент консульської служби МЗС України та Посольство України в Туреччині тримають справу на контролі.