Що буде з цінами в Україні в найближчий рік: прогноз бізнесу

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,2%. Інфляційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2021 року.

За даними опитування, 54,2% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 7,5%.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 травня по 2 червня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Відзначимо, в I кварталі 2021 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%.

Автор: Олександр Білоус