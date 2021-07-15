"Слуги народу" зібрали підписи за призначення Монастирського міністром

Фракція "Слуга народу" зібрала підписи за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Про це в інтерв'ю журналістам сказала заступник голови фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я точну цифру, скільки зібрано підписів, не знаю. Але там точно більше ніж 226. Я не бачила жодної людини, яка би утрималася", - зазначила вона.

За словами Кравчук, ці підписи після сьогоднішнього засідання фракції "СН" будуть спрямовані прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який повинен внести до парламенту подання на призначення нового глави МВС.