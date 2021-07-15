Адвокати Медведчука подали апеляцію на рішення суду

Адвокати нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують в зраді, подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту, повідомляє Новое время.

"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту. Чи зможуть судді апеляційного суду прийняти законне і справедливе рішення? Цікавий буде процес", - написав депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Нагадаємо, 9 липня Печерський суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня. Політик відразу заявив, що планує оскаржити це рішення.