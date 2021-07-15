Глава ФРС назвал главную угрозу популярности биткоина
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл усомнился в необходимости стейблкоинов и криптовалют после появления цифровой версии доллара, повідомляє ForkLog.
Такие комментарии прозвучали в ходе ответов на вопросы членов палаты представителей по итогам выступления с докладом о состоянии экономики.
«Вам были бы ни к чему стабильные монеты и криптовалюты, если бы у вас появился цифровой доллар. Это один из самых сильных аргументов в его пользу», — заявил Пауэлл.
Глава ФРС подчеркнул, что доллару не угрожает потеря статуса резервной валюты даже после появления CBDC в других странах.
«У доллара нет конкурентов. Все для резервного статуса есть у США. Приоритет должен быть в том, чтобы при выпуске цифровой версии валюты все сделать правильно, а не на темпах реализации», — пояснил он.
Джером Пауэлл сравнил стейблкоины с фондами денежного рынка и сберегательными банками. Последние две категории регулируются, подчеркнул он.
«Для стабильных монет нет правил. Если стейбклоины станут значительной частью платежной вселенной, что на наш взгляд неправдоподобно, то потребуется разработка соответствующей нормативной базы, которой пока нет», — объяснил глава ФРС.