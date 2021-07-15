Україна може отримати транш від МВФ до кінця року

Україна може отримати транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by до кінця 2021 року, повідомив заступник глави Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Продовження співпраці з МВФ для НБУ, українських стейкхолдерів та всіх держустанов - це найважливіше завдання. Наразі потрібно рухатися до досягнення Staff Level Agreement, що означатиме оновлення нашого меморандуму про співпрацю до першого перегляду Радою директорів. Цього року календарно ми можемо встигнути отримати транш", - сказав він в інтерв'ю.

За словами заступника глави, НБУ також розраховує на отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом EUR600 млн і другої частини DPL від Світового банку на $350 млн. Він наголосив, що можливість отримання цього фінансування Україною безпосередньо залежить від успіхів у співпраці з МВФ.

Гелетій додав, що для продовження співпраці з МВФ НБУ виконує структурні маяки, зокрема, проводить самооцінку з наглядового процесу, звітності та інструментарію згідно з Базельськими принципами.