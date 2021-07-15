В Україні з'явилися недорогі електрокроссовери Ford

У Києві журналісту вдалося зняти новий Ford Territory. Компактний електричний кросовер Форд офіційно не представлений в Україні, але його можуть ввезти під замовлення, повідомляє АвтоПортал.

Причому, імпортують електромобіль Ford Territory з Китаю, адже це модель для місцевого ринку і випускається вона саме в Піднебесній. Ціни на кросовер стартують приблизно з 700 тис. гривень за б/у авто і 850 тис. - за новий.

Ford Territory оснащений електромотором потужністю 163 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 150 км/год. Є модифікації з акумуляторною батареєю ємністю 50 або 60 кВт∙год: в першому випадку запас ходу складає 350 км, у другому - 435 км.

Електрокари Форд території можуть бути досить багато оснащені, адже серед стандартного і додаткового обладнання є віртуальна панель приладів, панорамний дах, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль.