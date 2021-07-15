В Україні почали перевіряти якість бензину у спецлабораторіях

Державна екологічна інспекція України розпочала відбір бензину для перевірки його якості у лабораторії в рамках ринкового нагляду. Перші проби пального було взято під час перевірки ТОВ "НИВА-1" в Одесі та ТОВ "ЮГ КОНТАКТ" у Херсоні, повідомляє Обозреватель.

“За результатами висновків акредитованої лабораторії ТОВ "Інспекторат Україна" автомобільні бензини та дизельні палива цих підприємств відповідали вимогам Технічного регламенту" , – повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

За його словами, початок лабораторних досліджень паливно-мастильної продукції – дуже важливий крок до ефективнішого ринкового нагляду, результатом якого буде гарантія високої якості пального для покупців.

Раніше фахівці Державної екологічної інспекції могли проводити лише документальні перевірки підприємств, контролюючи наявність паспортів якості пального, документів на присадки та їх відповідність техрегламенту.

Мальований наголосив, що в порівнянні з минулим роком відомству вдалося значно посилити роботу у сфері ринкового нагляду.

"За 1 півріччя 2021 року Держекоінспекція провела понад 600 заходів державного ринкового нагляду, за результатами яких прийнято майже 1 тисячу рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності або обмеження надання продукції на ринку”, – додав він.

До порушників застосовано санкції на загальну суму 9,6 мільйона гривень. Це у п'ять разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року.