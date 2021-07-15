Представлений електрокросовер з запасом ходу в 1000 км

У Китаї готуються запустити в продаж електрокросовер GAC Aion LX в новій далекобійної версії. Його запас ходу вражає, адже він досягає близько 1000 км, повідомляє АвтоПортал.

І це не голослівна заява, адже на випробуваннях китайський електромобіль вже підтвердив свої можливості на випробуваннях. Правда, без підзарядки він проїхав лише 904 км, але слід врахувати, що тест проводили в дуже жарку погоду - при 36 градусах і з включеним кондиціонером. У більш сприятливих умовах рекордні 1000 км цілком реальні.

Щоб досягти таких показників, GAC Aion LX отримав нову акумуляторну батарею ємністю 150 кВт∙год. Для порівняння: в більш доступних версіях передбачені батареї на 70 і 93 кВт∙год, а запас ходу складає 503 і 650 км, відповідно (по циклу NEDC).

Повнопривідний GAC Aion LX оснащений двома моторами загальною потужністю 408 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Кросовер досягає 4786 мм в довжину і 1935 мм в ширину при колісній базі в 2920 мм.

Топова далекобійна версія GAC Aion LXбудет коштувати близько 45 тис. доларів. Китайський електромобіль досить багато оснащений - у нього є 12,3-дюймова віртуальна приборка, шкіряний салон, електропривод сидінь, панорамний дах, камери кругового огляду і система напівавтономного водіння.