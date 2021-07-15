На порядок дений РНБО винесли 6 питань, одне з них – таємне

Засідання РНБО відбудеться завтра, 16 липня, в Києві о 16.30 на вул. Банковій в ОПУ, а не на ділянці україно-російського кордону в Сумській області, як планувалося раніше, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією ZN.UA, це виїзне засідання Радбезу, на якій передбачалася доповідь голови Держприкордонслужби України Сергія Дейнеки, повинно було бути присвячено, головним чином, станом обладнання та укріпленості українських кордонів.

За інформацією наших джерел в ОПУ, порядок денний завтрашнього засідання РНБОУ в Києві містить шість пунктів, один з яких таємний. Члени Радбезу обговорять допуск іноземних збройних підрозділів на українську територію у 2021 році для їх участі у двох військових навчаннях - "Незалежність об'єднує-2021" і "Об'єднані зусилля-2021".

Також обговорюватимуться питання держполітики у сфері громадянства і можливі додаткові заходи в цій сфері. Ще один пункт порядку денного - застосування персональних економічних та інших санкцій. Члени РНБОУ також обговорять тему стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення як для економіки країни, так і для її обороноздатності.