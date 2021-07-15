Британія відмовиться від вантажівок з ДВС

У листопаді 2020 го прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що з 2030 року країні перестануть продавати бензинові і дизельні (легкові) авто. Тепер же глава уряду оголосив про схожий вирішенні щодо вантажного транспорту, повідомляє АвтоПортал.

Правда, терміни більш щадні: згідно з прийнятим планом, Великобританія планує заборонити продаж дизельних і бензинових вантажівок не пізніше 2040 року.

Так, з 2035 року в Туманному Альбіоні неможливо буде придбати вантажівку або фургон, який працює на викопному паливі, який важить від 3,5 до 26 тонн. А вже до кінця десятиліття заборона поширитися на всі вантажівки, включаючи магістральні тягачі.

Відзначимо, що до 2050 року Великобританія має намір досягти нульових викидів вуглекислого газу. Аналогічну мету виношує і Євросоюз, тому буквально вчора, 15 липня, Єврокомісія оголосила про те, що в країнах ЄС будуть заборонені продажі паливних машин з 2035 року. Аналогічний термін відмови від бензинових і дизельних автомобілів в липні назвала також Канада.

Відзначимо, що крім вищевказаних країн, продаж «ДВСникiв» мають намір заборонити повністю Сінгапур, Японія і американський штат Каліфорнія, частково - Китай і Індія.