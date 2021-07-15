Нацрада з телерадіомовлення оштрафувала "1 + 1" на 71,5 млн грн

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ "ТРК "Студія 1 + 1" за порушення вимог українського мовного законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня", повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з повідомленням регулятора на сайті, до ліцензіата застосовано штрафну санкцію в розмірі 71,488 млн грн, що становить 5% суми ліцензійного збору телеканалу "1 + 1".

За результатами позапланової невиїзної перевірки за зверненням громадян в період з 27 квітня по 5 травня був проведений моніторинг. За його підсумками встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ Keystone Production на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013 рік, РФ) здійснювалася російською мовою з українськими субтитрами, що є порушенням вимог абз. 2 ч. 5 ст. 10 закону "Про телебачення і радіомовлення".

Протягом 30 днів з дня повідомлення Нацрадою про прийняте рішення телекомпанія повинна сплатити штраф до державного бюджету.