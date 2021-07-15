Побічна реакція COVID-щеплення: коли йти до лікаря

Медпрацівники, які проводять щеплення від COVID-19, мають попередити про можливі реакції організму. Деякі реакції минають за кілька днів. При судомах, втраті свідомості, сильному болі необхідно негайно звернутися до медзакладу, повідомляє Укрінформ.

"Ще у центрі вакцинації вас попередять, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. Це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Перелік можливих реакцій: почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі, збільшені лімфатичні вузли, нудота, втомлюваність, безсоння, запаморочення.

"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу" , - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що негайно повідомити сімейного лікаря або звернутися до медичного закладу необхідно, якщо після щеплення виникли такі симптоми: судоми, втрата свідомості, блювання, висип на тілі, сильний біль, температура понад 38°C, сплутаність мови.

Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування.