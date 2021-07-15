7 секретів щасливого життя

А чи знаєте ви в чому секрет щастя? Нам завжди здається, що трава у сусіда на газоні зеленішою, робота старого приятеля більш високооплачувана, а діти шкільного друга послушнее ваших. І значить, життя у них щасливіша, повідомляє Men's Life.

Однак психологи радять не заглядати в чужі вікна. Набагато краще шукати, створювати щастя у своєму власному житті. Нижче знаходяться рекомендації як бути щасливим.

1. Люди, які мають більш високий рівень розвитку, відчувають себе набагато впевненіше і більш щасливими. Весь час прагнете розвиватися: читайте, відвідуйте виставки та театри, концертні зали. Це допоможе вам розсунути рамки життя, відкриє вам нові світи і горизонти.

2. Заведіть домашню тварину - собаку або кота. Відданість цих тварин піднімуть вашу самооцінку.

3. Будьте добрішими, привітніше, уважніше і дбайливіше до оточуючих людей. Ставтеся до людей так, як хочете, щоб вони ставилися до вас.

4. У деяких речах будьте альтруїстом. Не намагайтеся з усього мати власну користь.

5. Часто згадуйте приємні для вас моменти з життя.

6. Регулярно займайтеся сексом. Тільки пам'ятайте, що справжнє відчуття щастя від сексу ви відчуєте тільки з коханою і близькою людиною.

7. І не варто прагнути бути щасливішим всіх. Погоня за щастям віддаляє його від нас. Ми забуваємо, що воно не в речах і кар'єрі, а в людях, які нас оточують. Пам'ятайте про це і будьте щасливі!