Наймодніший одяг літа для дівчат з розміром L і більше

Досвідчена стилістка Яна Платонова розповіла про стильні ідеї образів для дівчат з розміром одягу L і більше. На прикладі спеціальної фотодобірки вона показала, що необов'язково мати струнку фігуру, щоб виглядати красиво. Жінкам, які носять розмір L +, теж є що показати, якщо правильно скомбінувати речі, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Instagram фахівець пояснила все в деталях. На її думку, "розмірна сітка одягу – це досить умовне поняття", і завжди можна знайти той варіант аутфіту, який потрібен саме вам.

"Традиційно розмір plus size стартує з 50-52, але я свідомо пишу L+, бо ці ж варіанти підійдуть і для mid size. В цілому, поняття розмірної сітки зараз носить дуже умовний характер. Важливо дивитися не на цифри на етикетці, а на те, як речі сидять на вас. Так, дуже стрункі дівчата з розміром XS сміливо купують собі L і XL і точно так само на вас може сісти розмір L краще, ніж "рідний" XL" , – пояснила детальніше Платонова.

Образи з брюками. Джерело: instagram.com/styleguide

Образи з блузами і сорочками. Джерело: instagram.com/styleguide

Образи з сукнями і комбінезонами. Джерело: instagram.com/styleguide

У фотодобірці стилістка продемонструвала найрізноманітніші варіанти образів: від літніх комбінезонів і суконь, до укорочених штанів з блузами та спідниць.

Образи з сукнями та костюмами. Джерело: instagram.com/styleguide

Варіант літнього образу. Джерело: instagram.com/styleguide

Образи з джинсами і шортами. Джерело: instagram.com/styleguide

Образи з легкими сукнями. Джерело: instagram.com/styleguide

Образи з довгими спідницями. Джерело: instagram.com/styleguide