Стало відомо, кого підтримають харків'яни на виборах мера

Секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова готові підтримати на виборах мера міста 42,9% харків'ян серед тих, хто має намір у них взяти участь і визначився з вибором, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому екс-мера Харкова (2006-2010 рр.) Михайла Добкіна готові підтримати 17,8% харків'ян, які визначилися, народних депутатів Юлію Світличну - 11,3%, Євгена Мураєва - 10,9%, Олександра Фельдмана - 6,9%. Рейтинг інших кандидатів нижче ніж 3%, зазначається у результатах дослідження.

Найвищий антирейтинг серед кандидатів на міського голову у Добкіна - його не підтримали б за жодних обставин 34% опитаних. За Фельдмана не проголосували б 27%. 61% вважають, що на виборах міського голови переможе Терехов, 14% переконані, що переможцем став би Добкін. У перемогу інших кандидатів вірить менше ніж 4%.

Терехову довіряють 54% опитаних містян, не довіряють - 36%. Світличній довіряють 38%, не довіряють - 44%, Добкіну довіряють 35%, не довіряють - 57%, Фельдману довіряють 31%, не довіряють - 58%, Мураєву довіряють 29%, не довіряють - 39%, не знають такого 31%.

При цьому однозначну готовність взяти участь у виборах мера Харкова 31 жовтня висловили 62% опитаних, а 12% заявили, що малоймовірно підуть на вибори. Високий рівень готовності прийти на вибори спостерігається серед старших опитаних.

Під час дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 1200 респондентів жителів Харкова від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Похибка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,8%.