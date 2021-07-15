SkyUp запустить масштабну чартерну програму в Саудівську Аравію

Український лоукостер SkyUp оголосив про запуск масштабної чартерної програми в Саудівську Аравію відразу за чотирма напрямками. Перший рейс авіакомпанія хоче виконати 3 серпня, повідомляє Avianews.

Лоукостер планує літати з Києва двічі на тиждень до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд і в Джедду, яка розташована поруч зі священним для мусульман містом Мекка, а також раз на тиждень у портове місто Даммам.

Четвертий маршрут - зі Львова в Даммам. SkyUp планує польоти за цим напрямком з частотою раз на тиждень.

На сайті лоукостера квитки, наприклад, з Києва в Ер-Ріяд продаються за ціною від 13 600 грн в обидві сторони з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Її габарити не повинні перевищувати 55х40х20 см, а вага 9 кг. Квитки з включеним багажем коштують від 15 600 грн в обидва боки.

У розклад усі чотири рейси SkyUp в Саудівську Аравію внесені до кінця жовтня 2021 року.

Основними пасажирами нових рейсів, ймовірно, стануть піддані Саудівської Аравії. Вони можуть в'їжджати в Україну по безвізовому режиму. Для цього треба пред'явити сертифікат про вакцинацію або про тестування на коронавірус перед вильотом.

В'їзд українців у Саудівську Аравію ускладнений. Вони повинні отримати візу, пройти повну вакцинацію схваленими вакцинами Pfizer / BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna або Johnson & Johnson і зробити тест на коронавірус перед вильотом. Ті, хто не пройшов вакцинацію, повинні зробити тест і пройти тижневий карантин по прильоту в Саудівську Аравію. Країна не визнає сертифікати про вакцинації, якщо людина отримала препарат CoronaVac китайської компанії Sinovac.