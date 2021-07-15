Росія заявила про "контрабанду" 80 тисяч тонн нафти в Україну

В Україну була доставлена партія нафти з Росії в розмірі 80 тисяч тонн і загальною вартістю понад 2 млрд російських рублів (понад 27 млн доларів). Про це заявила Федеральна митна служба (ФМС) Росії.

"У ході перевірочних заходів з'ясувалося, що капітан танкера Altai, після навантаження в порту Новоросійськ 80 тисяч тонн нафти, при вибутті заявив порт призначення Аугуста (Італія), однак після виходу з території Російської Федерації відправився в порт Південний (Україна), де здійснив вивантаження товарів в порушення заборони ", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що був порушений введений урядом РФ заборону на вивезення сирої нафти на територію України. Російські оперативники встановили, що капітан танкера заздалегідь отримав рейсовое завдання на перевезення нафти в Україну від представника зареєстрованої у Великобританії компанії-оператора, а також "вказівку про нерозголошення в порту навантаження відомостей про порт призначення і одержувача вантажу".

В результаті Центральна енергетична митниця ФТС Росії порушила за даним фактом кримінальну справу про контрабанду стратегічно важливих ресурсів у великому розмірі (ч.1 ст.226.1 КК РФ).