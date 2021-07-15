Байден і Меркель не робитимуть заяв з приводу "ПП-2"

У Раді з національної безпеки заявили, що в ході сьогоднішніх переговорах між лідерами США і Німеччини будуть порушені питання, що стосуються Росії і України, проте будь-яких заяв з цього приводу не варто очікувати, повідомляє Голос Америки.

Російська загроза загальноєвропейської безпеки і суверенітету України буде обговорюватися на переговорах канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Джо Байденом, які пройдуть в четвер у Білому домі.

Однак представники адміністрації не думають, що за підсумками сьогоднішніх переговорів будуть зроблені будь-які заяви щодо російського газопроводу "Північний потік-2", який, як заявляють в Москві, незабаром буде введений в експлуатацію.

Про це в бесіді з журналістами заявили високопоставлені представники Ради з національної безпеки адміністрації Байдена.

Канцлер Ангела Меркель весь сьогоднішній день проведе в переговорах і зустрічах з керівництвом Сполучених Штатів. Вранці канцлер зустрінеться з віце-президентом Камалія Харріс, а близько полудня почнеться зустріч Меркель з президентом Байденом, за підсумками якої відбудеться прес-конференція.

Представник Ради з національної безпеки, відповідаючи на питання журналіста, підкреслила, що питання про "Північний потік-2" як і раніше хвилює Вашингтон, який вже неодноразово порушував цю тему в спілкуванні з Берліном.

"Ми очікуємо, що президент Байден поділиться своїми давніми побоюваннями з канцлером Меркель під час їхньої зустрічі із приводу цього російського геополітичного проекту, щоб гарантувати, що він... не буде використовуватися в якості інструменту примусу проти України, наших східноєвропейських союзників, або будь-яких інших країн, - заявило джерело в Білому домі , - Санкції, про які було оголошено в травні, дозволили нам... мати можливість роботи з Німеччиною, намагаючись при цьому знайти способи зменшити негативний вплив трубопроводу".

Джерело заявило, що лідери США і Німеччини "продовжать обговорення цих питань", проте в Білому домі не очікують, що Байден і Меркель зроблять в четвер будь-які офіційні оголошення або розкажуть про результати обговорення "Північного потоку-2".

У Білому домі додали, що чергових новин з цього приводу слід чекати в серпні, коли в Конгрес буде переданий черговий звіт Держдепартаменту про санкції щодо "Північного потоку-2".

Крім того, джерело підкреслило, що запрошення Джо Байдена президенту України Володимиру Зеленському відвідати Білий дім залишається в силі, і цей візит, як видно, відбудеться цього літа, хоча точна дата поїздки поки що невідома.

"У президента була телефонна розмова з президентом Зеленським прямо перед його поїздкою в Європу, перед тим як він зустрівся з президентом Путіним. Вони змогли обговорити триваючу агресію Росії проти України, а також питання "Північного потоку-2" - додала представник Ради з національної безпеки.