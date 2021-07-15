Бізнес розкритикував закон про криміналізацію контрабанди

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) звернулася до парламенту з проханням доопрацювати законопроект №5420, яким вводиться кримінальна відповідальність за контрабанду товарів і за їх недостовірне декларування. Експерти підтримують посилення такого покарання, але критикують положення про митні декларації, які можуть створити проблеми навіть для чесного бізнесу, повідомляє UBR.

Документ пропонує встановити кримінальну відповідальність за внесення до митної декларації неправдивих відомостей або ненадання правдивих даних про товари або транспортні засоби комерційного призначення.

"Використання таких неконкретних формулювань допускає можливість залучення декларантів компаній до кримінальної відповідальності за ненавмисні помилки в митних деклараціях та призведе до необхідності 100% попереднього огляду вантажів. Ситуація з донарахуванням митних платежів за результатами митного пост-аудиту взагалі виглядає катастрофічною" , - вважають в ЕВА.

Проект закону передбачає занадто широкий діапазон у виборі покарання (відносно невеликий штраф 17 тис. грн або позбавлення волі на 11 років). Це, на думку бізнесу, тягне за собою можливі корупційні ризики.

У той же час в асоціації підтримують встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів. Оскільки такі порушення позбавляють бюджет значних надходжень і завдають шкоди репутації України.

Однак у такому вигляді законопроект №5420 призведе до нівелювання більшості досягнень у спрощенні процедур торгівлі, додали в ЕВА.