Шмигаль вніс в Раду подання про призначення Монастирського главою МВС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Денис Шмигаль несподівано вніс кандидатуру Дениса Монастирського на пост глави МВС", - написав Юрчишин на своїй сторінці в "Фейсбук".

Публікацію в соцмережі парламентарій супроводжував фотокопією відповідного подання глави уряду, датованого 15 липня 2021 року. У тексті документа говориться, що подання вноситься, зокрема, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка має право коаліції у Верховній Раді IX скликання.

Як повідомлялося, Арсен Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади, яке Верхрвная Рада підтримала 15 липня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду нового керівника міністерства внутрішніх справ України кандидатуру голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Монастирського.