В Україні заборонили продавати ліки дітям

Верховна Рада прийняла закон №5122 "Про внесення змін до статті 21 Закону України" Про лікарські засоби "щодо заборони продажу лікарських засобів дітям", повідомляє Дзеркало тижня.

Документ підтримав 341 народний депутат.

Закон забороняє дітям до 14 років продавати ліки, в тому числі і дистанційно. Також заборонена доставка ліків, якщо кінцевим споживачем є малолітня дитина.

Також закон дозволяє просити документи, якщо виникають сумніви, чи є дитині 14 років. Якщо покупець відмовиться підтвердити свій вік документом, то продаж ліків заборонено.