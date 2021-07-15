ПАР мобілізує тисячі солдатів для придушення протестів

ПАР планує мобілізувати військові резерви і готується розгорнути більш 25 тисяч солдатів, щоб зупинити безлади на вулицях міст, повідомляє Лента.Ру.

Рішення було прийнято на тлі безперервних вуличних зіткнень, в результаті яких загинули вже 72 людини. За повідомленнями уряду, поки не ясно, коли можна буде розгорнути підкріплення, так як мобілізація може зайняти кілька тижнів і обійдеться в чималі суми.

Також на владу республіки тиснуть налякані громади, які в цілях самооборони озброюються, щоб протистояти мародерам, що призводить до нового витка насильства.

Ситуація в ПАР загострилася після ув'язнення колишнього президента республіки Джейкоба Зуми. Його засудили до 15 місяців позбавлення волі після відмови дати свідчення у справі про корупцію під час його президентського терміну. Після винесення вироку в країні відбулися вуличні заворушення. Всього постраждали більше трьох тисяч чоловік.